『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 ハンモック 据え置き 爪研ぎ 爪とぎポール 猫のおもちゃ ポンポン 猫ベッド 猫ハウス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 06時 05分に出品され03月08日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,506円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 木製 ハンモック 据え置き 爪研ぎ 爪とぎポール 猫のおもちゃ ポンポン 猫ベッド 猫ハウス
【商品説明】
・【お手入れ簡単】木製なのでお手入れも簡単！毛や汚れなど簡単にお掃除できます！
・【ハンモック】丸くなって寝るときにピッタリ！ゆらゆらハンモックに座って、猫ちゃんが眠くなっちゃいますね
・【商品仕様】48*40*110cm、9.9kg
・【爪とぎポール】爪とぎポールたくさん！猫ちゃんは存分にバリバリ爪とぎできます！天然サイザル麻縄で作られていますので、ホコリが出にくいです。
・【設置自由 省スペース】スペースを取らないので、ワンルームの方でも安心できます！据置タイプは部屋の角、ソファーの横など、どこでも自由に設置可能！圧迫感もなく、いつでも猫ちゃんと遊べます。
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 49.00 cm
奥行 : 57.50 cm
重量 : 8.88 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7506円
917 入札履歴
終了
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