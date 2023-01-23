『HZMAN ヴィンテージ オーソドック 十字架 ステンレススチール ペンダント ネックレス 24インチ チェーン 並行輸入【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 11時 47分に出品され03月21日 11時 47分に終了予定です。即決価格は7,506円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ P809026A
・ビンテージ十字架ペンダント クリスチャンジュエリー オーソドックスクロス カトリックネックレス
・金属: ステンレススチールは頑丈で変色したり錆びたりしません。お手入れが簡単で長期的なジュエリーデザインに最適です。
・寸法: 2.2 x 1.22インチペンダント、24インチの高品質高耐久ステンレススチールリンクチェーン付き。
・ブランド名「HZMAN」ロゴがプリントされた美しいギフトボックス付き。 ギフトとして購入する場合 - きっと素敵に見えます。
・90日間返金保証 - 100%満足保証。 それが当社の約束です。 ですから最初の90 日間のご購入で完全にご満足いただけない場合は、当社までお知らせください。 必要なものは何でも対応します。
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落札価格7506円
176 入札履歴
終了
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