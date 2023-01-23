HZMAN ヴィンテージ オーソドック 十字架 ステンレススチール ペンダント ネックレス 24インチ チェーン 並行輸入【お歳暮】

商品情報

・ P809026A

・ビンテージ十字架ペンダント クリスチャンジュエリー オーソドックスクロス カトリックネックレス

・金属: ステンレススチールは頑丈で変色したり錆びたりしません。お手入れが簡単で長期的なジュエリーデザインに最適です。

・寸法: 2.2 x 1.22インチペンダント、24インチの高品質高耐久ステンレススチールリンクチェーン付き。

・ブランド名「HZMAN」ロゴがプリントされた美しいギフトボックス付き。 ギフトとして購入する場合 - きっと素敵に見えます。

・90日間返金保証 - 100%満足保証。 それが当社の約束です。 ですから最初の90 日間のご購入で完全にご満足いただけない場合は、当社までお知らせください。 必要なものは何でも対応します。