『JBL (ジェイビーエル) Tune 125TWS トゥルーワイヤレス インイヤ式ヘッドホン - ピュアベースサウンド 32時間のバッテリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 08分に出品され03月19日 15時 08分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL (ジェイビーエル) Tune 125TWS トゥルーワイヤレス インイヤ式ヘッドホン - ピュアベースサウンド 32時間のバッテリー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 16.50 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7505円
966 入札履歴
終了
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