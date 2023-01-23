『PROIRON ダンベル 鉄アレイ アジャスタブル 合計20kg ダンベル可変式 コネクション・チューブ（延長用シャフト）でバーベルにもなれ【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 20時 32分に出品され03月24日 20時 32分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PROIRON ダンベル 鉄アレイ アジャスタブル 合計20kg ダンベル可変式 コネクション・チューブ（延長用シャフト）でバーベルにもなれ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 38.90 cm
重量 : 21.75 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7505円
374 入札履歴
終了
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