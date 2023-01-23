コルディM30ｇ 犬猫動物用冬虫夏草サプリメント 純国産【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

コルディM30ｇ 犬猫動物用冬虫夏草サプリメント 純国産



【商品説明】

・コルディMは、全国250以上の動物病院でも使われている純日本産のサプリメントであり、冬虫夏草菌糸を国内の衛生的な工場で培養し、粉末乾燥させて作られました。既存の薬との併用も可能です。

・コルディMはペット用のサプリメントです。付属の計量スプーンをすりきり1杯で約1ｇ（0.9から1.1ｇ）の計量が可能です。

・コルディMは玄米培地を使用しています。玄米アレルギーがある場合は与えないでください。アレルギーについて不明な場合は獣医師にご相談ください。

・専用計量スプーン、説明書付き



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 20.40 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。