『コルディM30ｇ 犬猫動物用冬虫夏草サプリメント 純国産【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 12時 29分に出品され04月07日 12時 29分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コルディM30ｇ 犬猫動物用冬虫夏草サプリメント 純国産
【商品説明】
・コルディMは、全国250以上の動物病院でも使われている純日本産のサプリメントであり、冬虫夏草菌糸を国内の衛生的な工場で培養し、粉末乾燥させて作られました。既存の薬との併用も可能です。
・コルディMはペット用のサプリメントです。付属の計量スプーンをすりきり1杯で約1ｇ（0.9から1.1ｇ）の計量が可能です。
・コルディMは玄米培地を使用しています。玄米アレルギーがある場合は与えないでください。アレルギーについて不明な場合は獣医師にご相談ください。
・専用計量スプーン、説明書付き
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 20.40 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7505円
532 入札履歴
終了
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