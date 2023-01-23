『サイラス キャップ OLD LOGO CAP 110221054001 メンズ オリーブ Free【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 21時 03分に出品され04月23日 21時 03分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サイラス キャップ OLD LOGO CAP 110221054001 メンズ オリーブ Free



【商品説明】

・SIZE:ONE SIZE つば:8cm 高さ:13cm 内周り:55cm

・メイン素材: 100% 綿

・素材構成: 100% 綿



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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