『BETOPPER 舞台照明 100W COB スポットライト ステージライト ステージ照明 ストロボ効果照明 DMX512 2/4CH パーティ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 29分に出品され03月03日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・1 pack LC001-H
・・Size:pack
・【COB技術＆100W光源】：この舞台照明は100W光源を搭載し、最新のCOB（ボードチップ）技術に基づいて、このステージ照明は光をより安定させ、高強度、高均一度、より高品質の冷白/暖白ビームを出力して、LED技術に比べて、消費電力がより低い
・【DMX512＆マスタースレーブ】複数台使用、他照明との併用、煙の使用などに合わせてより高い演出効果を発揮します。。Dmx out/in、power out/inは、デイジーチェーン接続をサポートしており、1つのプラグを接続して最大8個のライトを同時に操作できます。
・【高演色性＆長い寿命】高演色性、RA＞92、純粋な光源と優れた照明環境を提供し、アイテム自体の色を最大化するのに役立ちます。COB技術により、このライトはより効率的でより良い放熱効果を発揮し、内蔵冷却ファンは使用中の冷却を助け、寿命を5000-10000時間に延長します。
・【幅広い用途】このステージライトは3つの豪華な色のライト---暖かい白（3200K）＆冷たい白（5600K）＆暖かい黄色、それは結婚式、教会
ベースアンプ向け 電源ケーブル NUDE CABLE(ヌードケーブル) 125v 7A 3ピン 1.8m D-Tune PRO
¥ 7476
MOGAMI2534 灰XLRキャノン(オス)-RCAピン 1.5m 2本ペア / NEUTRIK NC3MXXB＆MOGAMI 7551
¥ 7473
MOGAMI2534 黒XLRキャノン(オス)-RCAピン 1.5m 2本ペア / NEUTRIK NC3MXXB＆MOGAMI 7551
¥ 7473
ニーナNina 引き出し付デスク 幅 100cm 152001 送料込み 北海道・沖縄・離島には配送不可 18時以降配達不可
¥ 7816
ニーナNina 引き出し付デスク 幅 100cm 152001 送料込み 北海道・沖縄・離島には配送不可 18時以降配達不可
¥ 7816
マーキュリー80 デスク 幅80cm 50004660 送料込み 北海道・沖縄・離島は配送不可
¥ 7807
マーキュリー80 デスク 幅80cm 50004660 送料込み 北海道・沖縄・離島は配送不可
¥ 7807
キッズラグ ロードマップ 洗える ラグマット プレイマット カーペット 赤ちゃん 道路 地図マップ 保温 子供部屋 線路 丈夫 車柄 ラグ かわいい 遊べる 快適
¥ 7804
収納式 折りたたみデスク&チェア 2点セット 幅80cm 2口コンセント テーブル 折り畳み デスク チェア コンパクト 作業台 北欧 韓国
¥ 7784
カーペット リビング 滑り止め 保温 防音 北欧 子供部屋 洗える 転倒防止 ラグ ラグマット 長方形 子供用 子ども部屋 遊べる キッズラグ おもちゃ
¥ 7781
【IKEA】FRIDANS フリダンス 遮光ローラーブラインド， ホワイト， 180x195 cm
¥ 7778
クリナップ クリンプレティ ショート吊戸棚 ホワイト ペールウッド 間口30cm 左右開き （不燃仕様）WGTS-30F WG4V-30F
¥ 7777
樋口 スズランキッチン 吊戸棚 ホワイト 配達地域 北海道限定商品 45-NH
¥ 7777
樋口 スズランキッチン 吊戸棚 ホワイト 配達地域 北海道限定商品 30-NHM
¥ 7777
長方形 道路 キッズラグ キッズ カーペット 絨毯 子供部屋 北欧 マット 動物 洗える 子供 掃除簡単 防音 ラグ 遊びマット 丈夫 寝室 線路 プレイマット 保温
¥ 7771
東谷 テーブル SO-100WH W100×D50×H34 20.5kg 組立
¥ 7763
東谷 テーブル SO-100NA W100×D50×H34 20.5kg 組立
¥ 7763
東谷 ラウンドテーブル PT-992WH W80×D80×H72 9.5kg 組立
¥ 7763
落札価格7505円
44 入札履歴
終了
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