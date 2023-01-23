『BETOPPER 舞台照明 100W COB スポットライト ステージライト ステージ照明 ストロボ効果照明 DMX512 2/4CH パーティ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 29分に出品され03月03日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・1 pack LC001-H

・・Size:pack

・【COB技術＆100W光源】：この舞台照明は100W光源を搭載し、最新のCOB（ボードチップ）技術に基づいて、このステージ照明は光をより安定させ、高強度、高均一度、より高品質の冷白/暖白ビームを出力して、LED技術に比べて、消費電力がより低い

・【DMX512＆マスタースレーブ】複数台使用、他照明との併用、煙の使用などに合わせてより高い演出効果を発揮します。。Dmx out/in、power out/inは、デイジーチェーン接続をサポートしており、1つのプラグを接続して最大8個のライトを同時に操作できます。

・【高演色性＆長い寿命】高演色性、RA＞92、純粋な光源と優れた照明環境を提供し、アイテム自体の色を最大化するのに役立ちます。COB技術により、このライトはより効率的でより良い放熱効果を発揮し、内蔵冷却ファンは使用中の冷却を助け、寿命を5000-10000時間に延長します。

・【幅広い用途】このステージライトは3つの豪華な色のライト---暖かい白（3200K）＆冷たい白（5600K）＆暖かい黄色、それは結婚式、教会