『ソニー イヤホン MDR-EX250 : カナル型 ブルー MDR-EX250 LI【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 22時 47分に出品され04月15日 22時 47分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イヤホン本体

【商品名】

ソニー イヤホン MDR-EX250 : カナル型 ブルー MDR-EX250 LI



【商品説明】

・インピーダンス:16Ω

・コード長:約1.2mリッツ線

・ドライバーユニット:12mm ドーム型(CCAW採用)

・再生周波数帯域:5-25，000Hz

・型式:密閉ダイナミック型

・感度:106dB/mW

・最大入力:100mW (IEC)



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。