『『九谷焼』花瓶（8号）銀彩さくら K7-1259【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 08時 20分に出品され04月05日 08時 20分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
数あるストアの中で当ストアをご覧頂きましてありがとうございます。
サイズ:径12×高さ25cm
素材:陶器
生産国:日本
化粧箱
最後までお読みいただきありがとうございました。
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落札価格7505円
309 入札履歴
終了
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