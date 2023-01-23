『バスフレグランス ハートベア パープル プレゼント ギフト 787805【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 19時 57分に出品され04月20日 19時 57分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バスフレグランス ハートベア パープル プレゼント ギフト 787805



【商品説明】

・。パープルの大人カラーに可愛らしいクマがアレンジ。

・【サイズ】W 35cm×D 15cm×H 35cm

・ハート型に敷き詰められたローズのお花。お花の部分はソープフラワーになっているので、入浴剤としてお使い頂けます。

・大きいサイズ！花びら部分の容量は130g。鮮やかな見た目と可愛いシルエットでプレゼントに最適。大人から子供まで喜ばれるフラワーギフトです。



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。