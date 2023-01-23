『TOEI LIGHT(トーエイライト) 体操リング85 T2797【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 21時 24分に出品され04月07日 21時 24分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOEI LIGHT(トーエイライト) 体操リング85 T2797



【商品説明】

・Material: Synthetic resin

・Size: Approx. Diameter 15.7 inches (40 cm) x Pipe Diameter 0.7 inches (18

・Weight: Approx. 22.2 oz (660 g) per pair



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 90.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。