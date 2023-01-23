『コールマン(Coleman) インスタントアップドーム/S 2000039089【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 00時 37分に出品され04月22日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド:コールマン(Coleman)
規格:2000039089
商品カラー: コヨーテ
サイズ情報:ワンサイズ
商品サイズ: 高さ100、幅90、奥行き210
商品重量:4200
この商品について
本体サイズ:約210×90×100(h)cm
色:コヨーテ
原産国:カンボジア
商品モデル番号:2000039089
もっと見る特徴expandable， コンパクト
ブランドコールマン(Coleman)
占有率1 人用
デザインキャンプのテント
材質ポリエステル， FRP
発送サイズ: 高さ63.6、幅26.3、奥行き17
発送重量:4230
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落札価格7505円
408 入札履歴
終了
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