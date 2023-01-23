『コールマン(Coleman) インスタントアップドーム/S 2000039089【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 00時 37分に出品され04月22日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド:コールマン(Coleman)



規格:2000039089



商品カラー: コヨーテ



サイズ情報:ワンサイズ



商品サイズ: 高さ100、幅90、奥行き210



商品重量:4200



この商品について

本体サイズ:約210×90×100(h)cm

色:コヨーテ

原産国:カンボジア

商品モデル番号:2000039089

もっと見る特徴expandable， コンパクト

ブランドコールマン(Coleman)

占有率1 人用

デザインキャンプのテント

材質ポリエステル， FRP



発送サイズ: 高さ63.6、幅26.3、奥行き17



発送重量:4230