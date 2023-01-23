『ゴルフボール SRIXON(スリクソン) Z-Star Z-Star (ゼットスター) 3ピース構造 2017 年モデル (1【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 00時 04分に出品され03月18日 00時 04分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SRIXON(スリクソン) ゴルフボール Z-Star Z-Star (ゼットスター) ゴルフボール 3ピース構造 2017 年モデル (1
【商品説明】
・338 スピードディンプル
・3ピース構造
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 19.20 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7505円
273 入札履歴
終了
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