『ゴルフボール SRIXON(スリクソン) Z-Star Z-Star (ゼットスター) 3ピース構造 2017 年モデル (1【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 00時 04分に出品され03月18日 00時 04分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SRIXON(スリクソン) ゴルフボール Z-Star Z-Star (ゼットスター) ゴルフボール 3ピース構造 2017 年モデル (1



【商品説明】

・338 スピードディンプル

・3ピース構造



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。