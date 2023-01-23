『パナソニック 替刃 メンズシェーバー用 外刃 ES9175【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 06時 53分に出品され04月12日 06時 53分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック 替刃 メンズシェーバー用 外刃 ES9175



【商品説明】

・主な材質:ステンレス

・本体サイズ:高さ1.9×幅7.1×奥行3.6cm

・本体質量:0.012kg



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。