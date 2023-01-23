『ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌シート 大容量 12枚入×4個 猫用システムトイレシート システムトイレ用 (ケース販売)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 11時 05分に出品され04月11日 11時 05分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ニャンとも清潔トイレ」より引用"
【商品名】
ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌シート 大容量 12枚入×4個 猫用システムトイレシート システムトイレ用 (ケース販売)
【商品説明】
・ブラント名: ニャンとも清潔トイレ
・メーカー名: 花王
・内容量: 675 g
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :22×13×20cm
・本体重量:675g
【サイズ】
高さ : 21.90 cm
横幅 : 23.30 cm
奥行 : 53.30 cm
重量 : 3.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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810 入札履歴
終了
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