『ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌シート 大容量 12枚入×4個 猫用システムトイレシート システムトイレ用 (ケース販売)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 11時 05分に出品され04月11日 11時 05分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ニャンとも清潔トイレ」より引用"



【商品名】

ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌シート 大容量 12枚入×4個 猫用システムトイレシート システムトイレ用 (ケース販売)



【商品説明】

・ブラント名: ニャンとも清潔トイレ

・メーカー名: 花王

・内容量: 675 g

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :22×13×20cm

・本体重量:675g



【サイズ】

高さ : 21.90 cm

横幅 : 23.30 cm

奥行 : 53.30 cm

重量 : 3.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。