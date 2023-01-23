ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き レッド MDR-XB550AP R【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き レッド MDR-XB550AP R



【商品説明】

・EXTRA BASS専用30 mmドライバーで迫力の重低音を再生

・スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」

・圧倒的な量感の重低音を実現ベース・ブースター採用

・高い装着性と気密性を両立したイヤーパッド



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。