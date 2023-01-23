『Cool Home 隔測式デジタル台はかり 最大180kg計量 0.05kg単位 デジタル台はかり デジタルスケール 電子 はかり【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 00時 21分に出品され05月03日 00時 21分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
最大計量：180kg、計量範囲：0.1kg〜180kg、最少表示：0.05kg 、電源：単4電池2個(航空制限のため、電池は付属しておりません)
風袋引き機能、オートパワーオフ機能（約2分）、ブルーのバックライトが点灯して見やすい表示。表示単位切り替え可能：グラム(g)・キログラム(kg)
重量物を載せやすい薄さ40mm設計、文字高18mmで読み取りやすいデジタル表記、大きな荷物でも見やすい位置で測れる隔測式
計量部分 300mm(縦)×250mm(横)×4mm(厚) 、本体重量2.05kg
LED時間表示
【商品説明】
商品の説明
見やすい位置で18０ｋｇまで測れる隔測式。
寸法／本体：タテ300×ヨコ2550×高さ40ｍｍ
質量／2050ｇ
計量範囲／０．1から18０ｋｇ
目量（最小目盛）／０．05ｋｇ
規格／取引証明以外用
使用環境／５から３５度
材質／のせ台：ステンレス、操作部：ＡＢＳ樹脂
付属品／日本語取扱説明書
機能／容器・袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付、約２分で自動的に電源がオフになるオートパワ
【当店からの連絡】
An Uneasy Solitude: Individual and Society in the Work of Ra
¥ 7477
プロスペック デジタル編集機 PROSPEC DVE792W
¥ 7470
A&D デジタルはかり SL-20K ≪ひょう量:20kg 最小表示:0.01kg 皿寸法:230(W)*190(D)mm 検定無≫ ※計量法準拠製品
¥ 7470
STORM RIDER(ストームライダー) ファッションカーブ2-3 SR-010-P-3
¥ 7799
SWANS (スワンズ) 日本製 サングラス ER イーアール AMZ-ER5-0065 CBR クリアブラウン / 偏光フォクシーブラウン ラウンド
¥ 7781
SWANS (スワンズ) 日本製 サングラス ER イーアール AMZ-ER5-0053 BK ブラック / 偏光ライトスモーク ラウンド カジュアル
¥ 7774
CULTI [ クルティ ] Stile スタイル Home Diffuser Stile ホームディフューザースタイル 1000ml Aqqua 8
¥ 7759
ICY Fortune Days 1/3 スケール bjdドール ファッションスタイルシリーズ 34個の動ける機械式関節付き体 大人と子供のためのおも
¥ 7746
SWANS (スワンズ) 日本製 サングラス ER イーアール AMZ-ER4-0066 BK ブラック / 調光クリア to スモーク スクエア カ
¥ 7690
SWANS (スワンズ) 日本製 サングラス ER イーアール AMZ-ER4-0066 BK ブラック / 調光クリア to スモーク スクエア カ
¥ 7690
BRIGHTZ フレアカスタムスタイル MJ34S MJ44S エントランスモール 【 ENT-MOL-078 】 MJ MJ34 MJ44 J34
¥ 7683
SWANS (スワンズ) 日本製 サングラス ER イーアール AMZ-ER4-0066 BK ブラック / 調光クリア to スモーク スクエア カ
¥ 7682
腕時計 本 トンボ出版 国産腕時計 セイコー クラウン クロノス マーベル 増補版 Seiko
¥ 7623
バービーBMR1959完全にポーズ可能なファッションドール、編み髪、完全にポーズ
¥ 7617
SWANS (スワンズ) 日本製 サングラス ER イーアール AMZ-ER5-0053 BK ブラック / 偏光ライトスモーク ラウンド カジュアル
¥ 7587
BRIGHTZ フレアカスタムスタイル MJ34S 前期 メッキフォグライトカバー Dタイプ 【 FOG-COV-176 】 フレア カスタム スタイ
¥ 7491
BRIGHTZ フレアカスタムスタイル MJ34S 前期 メッキフォグライトカバー Dタイプ 【 FOG-COV-176 】 フレア カスタム スタイ
¥ 7491
趣味職人 サンシェード シームレス ライト 新型 ハスラー MR52S MR92S Jスタイル 『05s-g022-sa』
¥ 7477
落札価格7504円
478 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！