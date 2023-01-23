『Cool Home 隔測式デジタル台はかり 最大180kg計量 0.05kg単位 デジタル台はかり デジタルスケール 電子 はかり【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 00時 21分に出品され05月03日 00時 21分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

最大計量：180kg、計量範囲：0.1kg〜180kg、最少表示：0.05kg 、電源：単4電池2個(航空制限のため、電池は付属しておりません)

風袋引き機能、オートパワーオフ機能（約2分）、ブルーのバックライトが点灯して見やすい表示。表示単位切り替え可能：グラム(g)・キログラム(kg)

重量物を載せやすい薄さ40mm設計、文字高18mmで読み取りやすいデジタル表記、大きな荷物でも見やすい位置で測れる隔測式

計量部分 300mm(縦)×250mm(横)×4mm(厚) 、本体重量2.05kg

LED時間表示



【商品説明】

商品の説明

見やすい位置で18０ｋｇまで測れる隔測式。

寸法／本体：タテ300×ヨコ2550×高さ40ｍｍ

質量／2050ｇ

計量範囲／０．1から18０ｋｇ

目量（最小目盛）／０．05ｋｇ

規格／取引証明以外用

使用環境／５から３５度

材質／のせ台：ステンレス、操作部：ＡＢＳ樹脂

付属品／日本語取扱説明書

機能／容器・袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付、約２分で自動的に電源がオフになるオートパワ



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