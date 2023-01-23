『【送料無料】ワイン 赤ワイン 赤 ビオマニア オーガニック チリ カベルネ 750ml×1ケース／12本《012》【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 00時 24分に出品され04月21日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

カシスやチェリーを想わす黒いベリー系の香り、ほどよいタンニンと酸との調和が楽しめるワインです。

タンニンが柔らかく、夏に冷やしてもおいしく楽しめる赤ワインです。



相性の良い料理

肉料理全般（特に焼鳥全般、パテ、スペアリブ）、ドライフルーツ入りハードパン



ワインのタイプ：赤、フルボディ

産地：チリ

ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン種

飲み頃温度：8〜14

容量 ：750ml