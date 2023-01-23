『【送料無料】ワイン 赤ワイン 赤 ビオマニア オーガニック チリ カベルネ 750ml×1ケース／12本《012》【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 00時 24分に出品され04月21日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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北海道・九州・四国の配送は1個口毎にプラス400円かかります。
離島・沖縄への配送には1個口毎に別途送料がかかります。
【商品説明】
カシスやチェリーを想わす黒いベリー系の香り、ほどよいタンニンと酸との調和が楽しめるワインです。
タンニンが柔らかく、夏に冷やしてもおいしく楽しめる赤ワインです。
相性の良い料理
肉料理全般（特に焼鳥全般、パテ、スペアリブ）、ドライフルーツ入りハードパン
ワインのタイプ：赤、フルボディ
産地：チリ
ぶどう品種：カベルネ・ソーヴィニヨン種
飲み頃温度：8〜14
容量 ：750ml
赤 ワイン ケランヌ レ・シス 赤 750ml 3本セット フランス モトックス 正規品 取り寄せ品 wine
¥ 7504
白ワイン シャトー ギロー 2011 750ml 白 wine
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¥ 7504
白ワイン フランス ドメーヌ・ボット・ゲイル ゲヴュルツトラミネール リューディ シュロスレーベン S.G.N [2008] 500ml 600289
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カザ・レウヴァス アトランティコ 赤 750ml/12本mx Atlantico Tinto641382
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ドメーヌ・ポール・マス クロード・ヴァル 赤（SC） 750ml/12本mx Claude Val Rouge640705
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ドメーヌ・ポール・マス クロード・ヴァル 白（SC） 750ml/12本mx Claude Val Blanc640704
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デ・ハーン・アルテス エル・コンベルティード ロゼ（プラスチックコルク） ロゼ 750ml/12本mx El Convertido Tempranillo Rose 613482
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デ・ハーン・アルテス エル・コンベルティード シラー（プラスチックコルク） 赤 750ml/12本mx El Convertido Syrah 613481
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デ・ハーン・アルテス エル・コンベルティード ソーヴィニヨン・ブラン（プラスチックコルク） 白 750ml/12本mx El Convertido Sauvignon Blanc 613480
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デ・ハーン・アルテス エル・コンベルティード ベルデホ（SC）白 750ml/12本mx El Convertido Verdejo 613479
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デ・ハーン・アルテス エル・コンベルティード テンプラニーリョ（SC） 赤 750ml/12本mx El Convertido Tempranillo Rose 613478
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高畠ワイン 亜硫酸無添加 シャルドネ 白 720ml/6本 W126 お届けまで１０日ほどかかります
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お歳暮 2023 ギフトワイン フロンテラ プレミアム スパークリング / コンチャ・イ・トロ 白 発泡 750ml 12本 チリ スパークリングワイン
¥ 7503
落札価格7504円
274 入札履歴
終了
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