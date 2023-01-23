『海産乾物 丸美屋 ソフトフリカケ牛肉シグレ煮 28g×80個 まとめ買い 業務用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 04時 44分に出品され03月13日 04時 44分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 メーカー名：丸美屋食品工業



牛肉フレークに千切り生姜を合わせ、甘辛く仕上げた、しぐれ煮のような味わい



内容量：28g×80個

原材料名：醤油、牛肉、植物性たん白、生姜、ごま、鶏卵、牛脂、植物油脂、砂糖、食塩、ビーフエキス調味料、香味油、発酵調味料、エキス（ビーフ、野菜、酵母、ポーク）、水あめ、香辛料／ソルビット、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、セルロース、カラメル色素、膨張剤、香料、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）、酸味料、香辛料抽出物、（一部に卵・小麦・牛肉・ごま・大豆・豚肉を含む）

栄養成分：1食(4.0g)当たりエネルギー16(g)，たんぱく質0.85(g)，脂質0.85(g)，炭水化物1.3(g)，食塩相当量0.27(g)

アレルギー物質：小麦，卵，牛肉，ごま，大豆，豚肉





※予告なくパッケージ、商品名、産地等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 商品カテゴリ ベイシア ヤフーショップ 食品 乾物・粉類・缶詰 ふりかけ・お茶漬けの素 食品 漬物、佃煮、ふりかけ ふりかけ

JANコード/ISBNコード 4902820110524

商品コード 4902820110524