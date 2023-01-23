『海産乾物 丸美屋 ソフトフリカケ牛肉シグレ煮 28g×80個 まとめ買い 業務用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 04時 44分に出品され03月13日 04時 44分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：丸美屋食品工業
牛肉フレークに千切り生姜を合わせ、甘辛く仕上げた、しぐれ煮のような味わい
内容量：28g×80個
原材料名：醤油、牛肉、植物性たん白、生姜、ごま、鶏卵、牛脂、植物油脂、砂糖、食塩、ビーフエキス調味料、香味油、発酵調味料、エキス（ビーフ、野菜、酵母、ポーク）、水あめ、香辛料／ソルビット、調味料（アミノ酸等）、トレハロース、セルロース、カラメル色素、膨張剤、香料、酸化防止剤（ローズマリー抽出物）、酸味料、香辛料抽出物、（一部に卵・小麦・牛肉・ごま・大豆・豚肉を含む）
栄養成分：1食(4.0g)当たりエネルギー16(g)，たんぱく質0.85(g)，脂質0.85(g)，炭水化物1.3(g)，食塩相当量0.27(g)
アレルギー物質：小麦，卵，牛肉，ごま，大豆，豚肉
※予告なくパッケージ、商品名、産地等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4902820110524
商品コード
4902820110524
巣鴨のお茶屋さん山年園 高級ギフト箱入り お茶漬けセット専用茶付き 14種類(金目鯛 まぐろ 鰻 鮭 いわし 磯海苔 焼海老 鮎 鱈子 梅
¥ 7811
ハウス カレーパートナー 牛乳でつくるプレーンラッシー 50g×10個
¥ 7785
巣鴨のお茶屋さん山年園 高級お茶漬け 8種類セット
¥ 7778
かのこ(30個セット) プチギフト お茶漬け 和 和風 和婚 結婚式 披露宴 二次会 ブライダル ウェディング お礼 景品 粗品 ばらまきそ
¥ 7774
山年園 高級お茶漬け 【18種類セット】巣鴨のお茶屋さん
¥ 7770
お茶漬け (18種類)金目鯛 まぐろ 鰻 鮭 いわし 磯海苔 焼海老 鮎 鱈子 梅 蟹 厚切り牛タン 穴子 蛤 煮卵 炙り明太子 炙り鯛
¥ 7770
田丸屋本店 本わさび茶漬 14.1g 40袋セット （送料無料） 直送
¥ 7762
Celestial Seasonings Wellness Tea， Sleepytime Extra， 40 Count Box
¥ 7755
ドリンク 三田飲料 レモンシロップ 1000ml×12本
¥ 7742
三田飲料 オレンジエード 1000ml×12本
¥ 7720
皆美館 皆美家伝鯛めし 3?4人前セット
¥ 7702
キリン 午後の紅茶 エスプレッソ ティーラテ 250gボトル缶×24本入×2ケース(48本)
¥ 7675
巣鴨のお茶屋さん山年園 高級ギフト箱入り お茶漬けセット専用茶付き 14種類(金目鯛 まぐろ 鰻 鮭 いわし 磯海苔 焼海老 鮎 鱈子 梅
¥ 7672
皆美館 皆美家伝鯛めし 3?4人前セット
¥ 7657
三田飲料 レモンエード 1000ml×12本
¥ 7620
巣鴨のお茶屋さん山年園 高級ギフト箱入り お茶漬けセット 14種類(金目鯛 まぐろ 鰻 鮭 いわし 磯海苔 焼海老 鮎 鱈子 梅 蟹 厚切り
¥ 7602
森田製菓 お茶漬わかめ 30g 20コ入り (4903709005689)
¥ 7593
巣鴨のお茶屋さん山年園 高級お茶漬け 10種類セット
¥ 7592
落札価格7504円
56 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！