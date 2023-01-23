『越後鶴亀 ワイン酵母仕込み純米吟醸無濾過生酒 720ml/6本eｔ 代引き不可商品 クール便発送の為、クール料金追加させていただきます【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 00時 37分に出品され04月19日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ワイン酵母を使用した純米吟醸の無濾過生酒です。

従来の日本酒とは一味違ったお酒です。

みずみずしい酸

フレッシュなベリー系の香り

柔らかでスイートな味わい

無濾過ならではの果物を丸かじりした様な

みずみずしさをお楽しみ頂けます

ビターチョコレート、チーズ、苺などのフルーツとも相性バッチリ



酒質：純米吟醸 無濾過生酒

使用米：山田錦・五百万石/こしいぶき

Alc：13度

精米歩合：60%

日本酒度：−20

酸度：3.2

アミノ酸度：0.8

使用酵母：ワイン酵母

新潟県

産地：新潟



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