『越後鶴亀 ワイン酵母仕込み純米吟醸無濾過生酒 720ml/6本eｔ 代引き不可商品 クール便発送の為、クール料金追加させていただきます【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 00時 37分に出品され04月19日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ワイン酵母を使用した純米吟醸の無濾過生酒です。
従来の日本酒とは一味違ったお酒です。
みずみずしい酸
フレッシュなベリー系の香り
柔らかでスイートな味わい
無濾過ならではの果物を丸かじりした様な
みずみずしさをお楽しみ頂けます
ビターチョコレート、チーズ、苺などのフルーツとも相性バッチリ
酒質：純米吟醸 無濾過生酒
使用米：山田錦・五百万石/こしいぶき
Alc：13度
精米歩合：60%
日本酒度：−20
酸度：3.2
アミノ酸度：0.8
使用酵母：ワイン酵母
新潟県
産地：新潟
※掲載画像と実物はデザインが異なる場合がございます
白鶴酒造 上撰 純米にごり酒 さゆり300ml瓶×2ケース（全24本） 送料無料
¥ 7501
秋田酒類製造 高清水 大吟醸 720ml 6本セット 送料込み 同梱不可 蔵元直送
¥ 7500
北雪 金星 無糖酒 1.8Lと八海山 純米大吟醸 1.8L と 越乃寒梅 白ラベル 1.8L 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7498
JEJアステージ Aplos(アプロス)A4深3段 アイボリー アイボリー 日本製 6個セット
¥ 7498
・日本酒 飲み比べ 人気の地酒「銀嶺立山」が入った （大吟醸銀嶺立山 幻の瀧奥秘峡） 飲みくらべ720ML2本セット・
¥ 7498
【12/3、5、7、8はボーナスストア！エントリーでP＋5%！】日本酒 日本盛 佳撰 辛口 1800ml 1.8L × 1ケース / 6本
¥ 7496
【12/3、5、7、8はボーナスストア！エントリーでP＋5%！】日本酒 日本盛 佳撰 1800ml 1.8L × 1ケース / 6本
¥ 7496
朝日山 純米酒 720ml と 越乃中川 720mlと越乃寒梅 超特撰大吟醸 720ml 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7496
越乃寒梅 超特撰大吟醸 720ml と 八海山 720mlと八海山 720ml 日本酒 3本 飲み比べセット
¥ 7496
【12/3、5、7、8はボーナスストア！エントリーでP＋5%！】菊水酒造 五郎八 720ml × 1ケース / 12本 日本酒 新潟 期間限定 10/10以降順次発送致します
¥ 7494
【11/12、15、17はボーナスストア！エントリーでP＋5%！】日本酒 菊正宗 本醸造 パック 上撰 1800ml 1.8L 6本 1ケース
¥ 7494
中野BC 大吟醸 紀伊国屋文左衛門 黒 1.8L瓶 1800ml 桐箱入 和歌山 u-yu
¥ 7493
月桂冠 上撰さけパック900mlパック×2ケース（全12本） 送料無料
¥ 7493
日本酒 超特撰 大吟醸 長寿 1.8L 1 本 大関
¥ 7492
【2ケースセット】 白鶴 サケパック まる スリム 500ml紙パック×12本２ケース 24本
¥ 7491
年間200本限定！天神囃子 大吟醸 古酒 720ml（4合）魚沼酒造/日本酒/清酒/辛口/濃醇/淡麗/越淡麗/地酒/父の日にも！ギフトにも！/のし無料/送料無料
¥ 7490
月桂冠 うまくち3.6Lパック×2ケース（全4本） 送料無料
¥ 7490
日本酒 Twilight トワイライト720ml×3本飲み比べギフトセット 千葉県の地酒 送料無料
¥ 7490
落札価格7504円
598 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！