『ゴルフベルト ベルト レディース レザー PU ポーチ付ベルト カジュアル スポーツ ゴルフウェア ゴルフ用品 小物 アクセサリー プレゼント ギフト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 24分に出品され03月28日 14時 24分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品特徴】

毎年人気の定番ベルト。

ポーチには配色のアクセントを加え、ベルト本体はコーディネートし易い様にベーシック＆シンプルに仕上げました。

太さも丁度よく、オールシーズン使い廻しの効くアイテム。

ポーチを外すとシンプルな1トーンカラーなので、あらゆるスタイリングの仕上げに登場する便利アイテムに。

プレゼントとしてもお勧めです。

ゴルフシーンだけでなく様々な着こなしのアクセントとして重宝すること間違いなし！



【 商品スペック】

ベルト：[表地]合成皮革、[裏地]合成皮革

ポーチ：[表地]合成皮革、[裏地]ナイロン

サイズ：フリーサイズ(110×2.4cm)

対 象／ レディース