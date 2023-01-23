『ゴルフ 半袖ポロシャツ ノースリーブ ゴルフウェア シャツ レディース ポロシャツ 春夏新作モデル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 20時 32分に出品され04月30日 20時 32分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[商品の特徴]
オールラウンドに活躍しそうなコスパの高い半袖ポロシャツ。
紫外線防止＆UVカット率95％以上
ストレッチ性ありの生地に吸汗速乾機能搭載で快適な着心地をキープ。
スポーティーで機能的なデザイン！コンペやリゾートゴルフにも大活躍間違いなし！
この夏おすすめのアイテムです。
[商品スペック]
【素 材】：ポリエステル87％、スパンデックス13％
【仕 様】：ストレッチ / 運動時の動きやすさ向上 / 吸汗速乾
【対 象】：レディース/春夏モデル
【カラー 】：HOTPINK NAVY
【サイズ 】：S M L
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落札価格7504円
13 入札履歴
終了
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