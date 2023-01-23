『テトラ (Tetra) 水槽 パワーLEDプレミアム40 ライト アクアリウム 水草育成 金魚 熱帯魚 メダカ【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 13時 52分に出品され03月07日 13時 52分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スリム・ M 73372

・・PatternName:40

・デュアルタイマー内蔵! 生体リズムに合わせた理想のライティングが可能!

・明るさにこだわった850ルーメン Ra94の高い演色性

・デュアルタイマー内蔵で、ブルー&レッドランプとホワイトランプの点灯、消灯時刻を個別に設定可能

・IPX7の防水性能(ACアダプター及びコネクター除くライト本体のみ)

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :42×9×5.2cm