『ねこまど ヴィラフォートキャットポール ゆったりベッド (ペット用品)【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 16時 26分に出品され02月13日 16時 26分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 ねこまど ヴィラフォートキャットポール ゆったりベッド (ペット用品) 【ジャンル・特徴】 いつでも愛猫の気配を感じられるサイズ感の猫ポールです。