『Ligato(リガート) フレキシブルスリッカー ダブル ペット用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 28分に出品され03月16日 10時 28分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ligato(リガート) フレキシブルスリッカー ダブル ペット用
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :20×9.3×3.8cm
・本体重量:0.11kg
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7504円
476 入札履歴
終了
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