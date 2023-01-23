『犬 首輪 ウオーキング ステンレス チェーン メタル キューバ ドッグ キャット ハーネス リード ペット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 45分に出品され03月15日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。

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商品名



シルバー カラー 15 チェーン 犬 ドッグ ウォーキング トレーニング キューバ リンク 316L ステンレス スティール メタル スモール ミディアム ラージ



スペック



タイプ-シートベルト

材料:ステンレス鋼

パターン:格子縞

機能:ブレイクアウェイ

スマートデバイス:いいえ

タイプ:犬

季節:すべての季節

スタイル:キューバリンク

色:ゴールド

#ファインジュエリーズ

#FineJewelrys

#新作