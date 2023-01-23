『犬 首輪 ウオーキング ステンレス チェーン メタル キューバ ドッグ キャット ハーネス リード ペット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 45分に出品され03月15日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。
予めご了承くださいませ。
商品名
シルバー カラー 15 チェーン 犬 ドッグ ウォーキング トレーニング キューバ リンク 316L ステンレス スティール メタル スモール ミディアム ラージ
スペック
タイプ-シートベルト
材料:ステンレス鋼
パターン:格子縞
機能:ブレイクアウェイ
スマートデバイス:いいえ
タイプ:犬
季節:すべての季節
スタイル:キューバリンク
色:ゴールド
#ファインジュエリーズ
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#新作
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落札価格7504円
779 入札履歴
終了
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