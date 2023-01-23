『茶谷産業 温度計&ストームグラス シリンダー(オーバル) 333-279「ファン サイエンス(Fun Science)」 28(h)×12.【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 58分に出品され03月15日 14時 58分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
茶谷産業 温度計&ストームグラス シリンダー(オーバル) 333-279「ファン サイエンス(Fun Science)」 28(h)×12.
【商品説明】
・サイズ:28(h)×12.5×6cm
・原産国:中国
・材質:ホウケイ酸ガラス.パラフィンオイル.天然樟脳.天然木 他
・測定可能範囲:18~28
・重量:755g
【サイズ】
高さ : 12.30 cm
横幅 : 19.50 cm
奥行 : 35.70 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7504円
253 入札履歴
終了
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