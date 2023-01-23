『茶谷産業 温度計&ストームグラス シリンダー(オーバル) 333-279「ファン サイエンス(Fun Science)」 28(h)×12.【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 58分に出品され03月15日 14時 58分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

茶谷産業 温度計&ストームグラス シリンダー(オーバル) 333-279「ファン サイエンス(Fun Science)」 28(h)×12.



【商品説明】

・サイズ:28(h)×12.5×6cm

・原産国:中国

・材質:ホウケイ酸ガラス.パラフィンオイル.天然樟脳.天然木 他

・測定可能範囲:18~28

・重量:755g



【サイズ】

高さ : 12.30 cm

横幅 : 19.50 cm

奥行 : 35.70 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。