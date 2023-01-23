『ビラボン ボードショーツ SUNDAYSトランクス メンズ SMT M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 03時 58分に出品され04月01日 03時 58分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビラボン ボードショーツ SUNDAYSトランクス メンズ SMT M



【商品説明】

・メイン素材: 100% ポリエステル

・全面にフラワーイメージをプリントしたサーフトランクス。素材にはシルクの様な肌触りのBILLABONG定番のサーフスエードを使用。ウエストは伸縮性のあるゴム仕様、インナーはメッシュ付でインナーショーツを履くことなく一枚で快適に過ごせます。20インチのスタンダードなシルエットで幅広い年齢の方にオススメできます。



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 27.60 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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