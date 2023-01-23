『Tetra テトラ オールグラスアクアリウム300 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 15時 52分に出品され03月20日 15時 52分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Ra92の高演色性、クラス最高レベルのルーメンの水槽用LEDライト。

お手入れ簡単、静かな運転音のワンタッチフィルター付

スタイリッシュなブラックシリコンの薄型オールグラスタンク

インテリアに映える美しいフレームレスのオールガラスのスリム水槽

初心者でもお洒落に簡単に観賞魚の飼育が始められる。



ペット用品:熱帯魚・観賞魚:水槽・アクアリウム:飼育セット