『玉網（丸網） 丸ー11 径330 柄長さ600 細目【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 06時 17分に出品され04月08日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
玉網（丸網） 丸ー11 径330 柄長さ600 細目
【商品説明】
・池用網
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7504円
986 入札履歴
終了
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