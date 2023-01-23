『玉網（丸網） 丸ー11 径330 柄長さ600 細目【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 06時 17分に出品され04月08日 06時 17分に終了予定です。即決価格は7,504円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

玉網（丸網） 丸ー11 径330 柄長さ600 細目



【商品説明】

・池用網



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。