『sun earth &u リュックバッグ 男性 女性 ジム ビジネス 通学、通勤、出張専用 鞄 靴専用ポケット 大容量【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 11時 25分に出品され04月28日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
sun earth &u リュックバッグ 男性 女性 ジム ビジネス 通学、通勤、出張専用 鞄 靴専用ポケット 大容量
【商品説明】
・【サイズ】縦50cm×横32cm×マチ21cm。（注：サイズは平置き手作業採寸です。多少の誤差はご了承お願い申し上げます。）
・【機能性】バッグの下に靴専用ポケットがあります。内ポケットがあり、別収納が簡単。
・【特徴】大容量、撥水、耐摩耗が抜群。急な雨から大切な本や、デジタル機器を守ります。
・【留め具の種類】 ファスナー
・【素材】高密度ナイロン
・【重さ】930グラム。（注：重さは平置き手作業採寸です。多少の誤差はご了承お願い申し上げます。）
・メイン素材: ナイロン
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 40.20 cm
奥行 : 52.60 cm
重量 : 930.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7503円
978 入札履歴
終了
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