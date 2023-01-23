sun earth &u リュックバッグ 男性 女性 ジム ビジネス 通学、通勤、出張専用 鞄 靴専用ポケット 大容量【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

sun earth &u リュックバッグ 男性 女性 ジム ビジネス 通学、通勤、出張専用 鞄 靴専用ポケット 大容量



【商品説明】

・【サイズ】縦50cm×横32cm×マチ21cm。（注：サイズは平置き手作業採寸です。多少の誤差はご了承お願い申し上げます。）

・【機能性】バッグの下に靴専用ポケットがあります。内ポケットがあり、別収納が簡単。

・【特徴】大容量、撥水、耐摩耗が抜群。急な雨から大切な本や、デジタル機器を守ります。

・【留め具の種類】 ファスナー

・【素材】高密度ナイロン

・【重さ】930グラム。（注：重さは平置き手作業採寸です。多少の誤差はご了承お願い申し上げます。）

・メイン素材: ナイロン



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 40.20 cm

奥行 : 52.60 cm

重量 : 930.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。