『Black Diamond ブラックダイヤモンド トレイルジップ14 アロイ【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 20時 34分に出品され04月09日 20時 34分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Black Diamond ブラックダイヤモンド トレイルジップ14 アロイ

【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・ワンデイハイキングや普段使い、旅行用など多目的に使えるデイパック

・収納可能サイズ: 20L以下

・留め具の種類: ジッパー。

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 0.76 cm

横幅 : 29.21 cm

奥行 : 43.18 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。