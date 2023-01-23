『Black Diamond ブラックダイヤモンド トレイルジップ14 アロイ【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 20時 34分に出品され04月09日 20時 34分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Black Diamond ブラックダイヤモンド トレイルジップ14 アロイ
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・ワンデイハイキングや普段使い、旅行用など多目的に使えるデイパック
・収納可能サイズ: 20L以下
・留め具の種類: ジッパー。
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ : 0.76 cm
横幅 : 29.21 cm
奥行 : 43.18 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7503円
992 入札履歴
終了
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