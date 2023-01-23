『ORION Bluethooth搭載ラジカセ SCR-B5 ワイドFM対応 LEDレベルメーター採用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 25分に出品され03月13日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ORION Bluethooth搭載ラジカセ SCR-B5 ワイドFM対応 LEDレベルメーター採用



【商品説明】

・80年代のレトロなデザインにBluetooth機能などデジタル技術を搭載したステレオラジオカセットです。

・Bluetooth接続により、スマートフォンに録音した音楽を無線で飛ばして楽しめます。

・USBメモリー・マイクロSDカードでMP3データの再生ができます。

・あの時代を思い出す、音源のレベルに合



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 2.74 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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