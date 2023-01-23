『ORION Bluethooth搭載ラジカセ SCR-B5 ワイドFM対応 LEDレベルメーター採用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 25分に出品され03月13日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ORION Bluethooth搭載ラジカセ SCR-B5 ワイドFM対応 LEDレベルメーター採用
【商品説明】
・80年代のレトロなデザインにBluetooth機能などデジタル技術を搭載したステレオラジオカセットです。
・Bluetooth接続により、スマートフォンに録音した音楽を無線で飛ばして楽しめます。
・USBメモリー・マイクロSDカードでMP3データの再生ができます。
・あの時代を思い出す、音源のレベルに合
【サイズ】
高さ : 17.50 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 42.00 cm
重量 : 2.74 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
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490 入札履歴
終了
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