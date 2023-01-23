『プランター 植木鉢 テラコッタ アンティーク調ポット テラアストラ ベガ 39×35cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 14時 58分に出品され03月15日 14時 58分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
テラコッタプランターは、イタリア語の「焼いた（cotta）」「土（terra）」レンガや陶器と並んで、歴史のある素材です。800〜1000度で焼成。しっかりとした質感と重量があります。
表面をアンティークな風合いに仕上げた寒冷地対応のテラコッタポットです。
重量：約11kg
サイズ(mm):直径390×高さ350
材質：テラコッタ
仕上げ：寒冷地仕様・アンティーク仕上げ
生産国：ベトナム
水抜き穴あり
納期：1週間程度
※予告なしに仕様変更や生産中止となる場合があります。アンティーク仕上のため、使い始めは一部表面が剥離します。
（otk-cd：YA3-R2613）
プランタースタンド 約直径30×高さ40cm ホワイト 木製 グリーンベース 完成品 リビング 店舗 観葉植物用 インテリア家具
¥ 7501
プランターベース L ホワイト (品番：GUY-923WH)(L-2)荷姿3辺計188cm 東谷
¥ 7501
プランターベースL ブラウン (品番：GUY-923BR)(L-2)荷姿3辺計188cm 東谷
¥ 7501
タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06
¥ 7501
タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06
¥ 7501
タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06
¥ 7501
Atyhao 植木鉢 多肉植物 サボテン鉢 植木鉢 樹脂 サボテン鉢 プランター 多肉植物 ポット 動物セット 家装飾 プレゼント (リス)
¥ 7501
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ
¥ 7501
タカショー(Takasho) 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06
¥ 7501
タカショー ベジトラグ フレーム温室セット ウォールハガー S VGT-A04S
¥ 7501
PATIKIL 25.8cm プラスチック 植木鉢 穴付き 5個 フラワープランターコンテナ屋内 屋外用 レッド
¥ 7501
園芸用品 プランターフック ガーデニング F-356 壁面ポットハンガー ラティス６号鉢用 ５個セット 植物で壁飾り
¥ 7501
TECH 季節の寄せ植え 色味を選べる おまかせ寄せ植え (紫・青系)
¥ 7501
タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06
¥ 7501
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-UB 2段タイプ 色はアンバーブラウン
¥ 7501
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-UB 2段タイプ 色はアンバーブラウン
¥ 7501
ガーデンラック 3段 フラワースタンド 天然竹製 フラワーラック 幅100cm ハンギング 吊り下げ 花台 植物棚 多肉植物 棚 ベランダ
¥ 7500
★今季完売★組立式簡易温室 温室セミグリーンジャンボ
¥ 7500
落札価格7503円
944 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！