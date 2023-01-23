『(熱帯魚・ベタ) プラガット・ハーフムーン・ダンボ・ベタ オス2匹 4cm± ※色・模様指定不可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 16分に出品され03月10日 20時 16分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
販売名：ベタ・プラガット・ハーフムーン・ダンボ（オス）
別名（略称）：PKHMダンボ
学名：改良品種
分布：改良品種
最大体長：5cm
色はおまかせの商品になります。
同種複数匹購入の場合はできる限り色被りがないように選別いたします。
（海水魚・イソギンチャク）ロングテンタクルアネモネ ※色おまかせ Mサイズ（8〜13cm±） 2個
¥ 7503
ダイワslpワークス(Daiwa Slp Works) RCSB ベイトキャスティング カーボンクランクハンドル 95mm (淡水専用)
¥ 7503
SANKO 業務用 ケアペーパー 約5kg
¥ 7498
テトラ (Tetra) テトラ オートパワーフィルターAX-45Plus (適合水槽51cm以下) 外部フィルター アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
¥ 7497
テトラ (Tetra) ウォーターフォール アクアリウムカラー WG-25LC 水槽 アクアリウム 熱帯魚 金魚 メダカ
¥ 7496
メドー(日東工器) サイレントブロワ LA-30C 送料無料 但、一部地域除 代引/同梱不可
¥ 7490
メダカ 青ラメ 成魚 20匹＋おまけ補償4匹付 送料無料 (E) めだか めだか生体 メダカ生体 販売生体 種類 水槽 メダカ卵 メダカ泉 水草 人気 飼育 容器
¥ 7476
テトラ (Tetra) ウォーターフォール アクアリウムカラー WG-25LC 水槽 アクアリウム 熱帯魚 金魚 メダカ
¥ 7475
（海水魚・ウツボ）クモウツボ 20〜30cm 3匹
¥ 7470
(Tropica・水草)クリナムカラミ・ストラータム＜2pot＞
¥ 7816
（テラリウム）一点物 アグラオネマ ピクタム シボルガ産 ＡＰ−９０（１ポット） 沖縄別途送料
¥ 7791
（テラリウム）一点物 アグラオネマ ピクタム シボルガ産 ＡＰ−４３（１ポット） 沖縄別途送料
¥ 7791
（テラリウム）一点物 アグラオネマ ビッタータム リンガ産 ＡＶ−０８（１ポット） 沖縄別途送料
¥ 7721
（テラリウム）一点物 アグラオネマ ビッタータム リンガ産 ＡＶ−０６（１ポット） 沖縄別途送料
¥ 7721
江戸切子 桜文様 ぐい呑ペア ブルーピンク グラス
¥ 7700
【観葉植物】レア種 セラギネラ sp カプアスフル【１ポット サンプル画像】(パルダリウム・ビバリウム)
¥ 7700
（めだか）（水草）簡単水草レイアウトセット ラメメダカ ミックス付 ３０ｃｍ水槽 本州四国限定
¥ 7644
（テラリウム）一点物 アグラオネマ ビッタータム リンガ産 ＡＶ−１１（１ポット） 沖縄別途送料
¥ 7644
落札価格7503円
229 入札履歴
終了
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