『(熱帯魚・ベタ) プラガット・ハーフムーン・ダンボ・ベタ オス2匹 4cm± ※色・模様指定不可【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 16分に出品され03月10日 20時 16分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 販売名：ベタ・プラガット・ハーフムーン・ダンボ（オス）

別名（略称）：PKHMダンボ

学名：改良品種

分布：改良品種

最大体長：5cm



色はおまかせの商品になります。

同種複数匹購入の場合はできる限り色被りがないように選別いたします。