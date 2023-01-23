『KingCamp コット キャンプ ワンタッチ 折りたたみベッド コンパクト サマーベッド 組立不要 ソロ こっと ツーリング レジャー 防【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 19時 20分に出品され03月04日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

KingCamp コット キャンプ ワンタッチ 折りたたみベッド コンパクト サマーベッド 組立不要 ソロ こっと ツーリング レジャー 防



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 106.00 cm

重量 : 6.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。