『楠木ともり / PRESENCE ／ ABSENCE（完全生産限定盤／2CD＋Blu-ray） [CD]【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 21時 52分に出品され03月26日 21時 52分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:CD 邦楽J-POP 発売日:2023/05/24 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2023/03/15 楠木ともり クスノキトモリ プレゼンス アブセンス 特典:グッズ付 内容:presence／アカトキ／もうひとくち／青天の霹靂／ロマンロン／sketchbook／BONE ASH／ハミダシモノ／バニラ／タルヒ／alive／僕の見る世界、君の見る世界／眺めの空／山荷葉／Forced Shutdown
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落札価格7503円
631 入札履歴
終了
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