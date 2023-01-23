『UNISON SQUARE GARDEN / Ninth Peel（完全生産限定盤／CD＋2Blu-ray） (初回仕様) [CD]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 14時 50分に出品され04月19日 14時 50分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:CD 邦楽ロック/ソウル 発売日:2023/04/12 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2023/01/23 UNISON SQUARE GARDEN ユニゾンスクエアガーデン ナインス ピール UNISON SQUARE GARDEN CD USG 特典:抽選特典応募はがき／応募券／製品シリアルNo.記載赤リンゴステッカー封入（以上3点、初回生産分のみ特典）／フォトブックレット／トランプ付 内容:disc1 スペースシャトル・ララバイ 他 全11曲disc2 10％ roll， 10％ romance 他 全21曲disc3 10％ roll， 10％ romance （「TOUR 2022『fiesta in chaos』at AOMORI Quarter 2022.11.11」LIVE） 他 全22曲 解説:前作『Ｐａｔｒｉｃｋ Ｖｅｇｅｅ』から約２年半ぶりとなるオリジナルアルバムをリリース。アルバムにはシングル「ｋａｌｅｉｄｏ ｐｒｏｕｄ ｆｉｅｓｔａ」（アニメ『ＴＩＧＥＲ ＆ ＢＵＮＮＹ ２』ＯＰ）、「カオスが極まる」（ＴＶアニメ『ブルーロック」ＯＰ）などを収録予定。 （Ｃ）ＲＳ日本の3ピースロックバンド”UNISON SQUARE GARDEN（ユニゾン・スクエア・ガーデン）”。2004年に結成され、CDリリースやライブ活動な
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落札価格7503円
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終了
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