『Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 17時 22分に出品され03月30日 17時 22分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 26.70 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7503円
425 入札履歴
終了
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