『[Blu-Ray]KING OF PRISM サンクスダブルパックBlu-ray Disc 柿原徹也【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 03時 53分に出品され03月30日 03時 53分に終了予定です。即決価格は7,502円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray アニメアニメ映画 発売日:2019/02/22 販売元:エイベックス・ピクチャーズ 登録日:2018/11/12 柿原徹也 キングオブプリズム タツノコプロ制作作品 アニメプリティーシリーズ アニメKING OF PRISM／キングオブプリズムシリーズ アニメーション 特典:クリアスリーブケース／ジャケットイラストICカードステッカー（以上2点、初回生産分のみ特典）／キャラクター原案・松浦麻衣氏描きおろしジャケット 解説:「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」公開記念!キンプリの始まりでもある劇場2作品、2016年劇場公開作品「KING OF PRISM by PrettyRhythm」と2017年劇場公開作品「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」を収録。家でも応援上映の臨場感を味わえる、応援上映音声のあり／なし切り替え機能付き。アニメプリティーシリーズ