[Blu-Ray]KING OF PRISM サンクスダブルパックBlu-ray Disc 柿原徹也【2025年度カレンダ】

商品情報

種別:Blu-ray アニメアニメ映画 発売日:2019/02/22 販売元:エイベックス・ピクチャーズ 登録日:2018/11/12 柿原徹也 キングオブプリズム タツノコプロ制作作品 アニメプリティーシリーズ アニメKING OF PRISM/キングオブプリズムシリーズ アニメーション 特典:クリアスリーブケース/ジャケットイラストICカードステッカー(以上2点、初回生産分のみ特典)/キャラクター原案・松浦麻衣氏描きおろしジャケット 解説:「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」公開記念!キンプリの始まりでもある劇場2作品、2016年劇場公開作品「KING OF PRISM by PrettyRhythm」と2017年劇場公開作品「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」を収録。家でも応援上映の臨場感を味わえる、応援上映音声のあり/なし切り替え機能付き。アニメプリティーシリーズ