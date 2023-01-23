『ミレー リュック アウトドアマルチトートバッグ キューブ バケット(CUBE BUCKET) VELVET RED 7810【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 03分に出品され03月13日 13時 03分に終了予定です。即決価格は7,502円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミレー リュック アウトドアマルチトートバッグ キューブ バケット(CUBE BUCKET) VELVET RED 7810



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ39cmxヨコ39cmxマチ39cm

・ポケットなし

・メイン素材: ナイロン生地。，ベルベット

・留め具の種類: ヒモ

・耐水性能なし

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ミレー

リュック

アウトドアマルチトートバッグ

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VELVET

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