『ジャンスポーツ リュック BIG STUDENT ビッグスチューデント TDN7 リュックサック バックパック メンズ レディース 34L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 20時 30分に出品され03月04日 20時 30分に終了予定です。即決価格は7,502円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャンスポーツ リュック BIG STUDENT ビッグスチューデント TDN7 リュックサック バックパック メンズ レディース 34L
【商品説明】
・JANSPORT ジャンスポーツ リュック
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 39.20 cm
奥行 : 44.20 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7502円
438 入札履歴
終了
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