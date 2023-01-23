『ジャンスポーツ リュック BIG STUDENT ビッグスチューデント TDN7 リュックサック バックパック メンズ レディース 34L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 20時 30分に出品され03月04日 20時 30分に終了予定です。即決価格は7,502円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ジャンスポーツ リュック BIG STUDENT ビッグスチューデント TDN7 リュックサック バックパック メンズ レディース 34L



【商品説明】

・JANSPORT ジャンスポーツ リュック

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 39.20 cm

奥行 : 44.20 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ジャンスポーツ

リュック

BIG

STUDENT

ビッグスチューデント

TDN7

リュックサック

バックパック

メンズ

レディース

34L