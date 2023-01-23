『サンワサプライ テレビ用防塵カバー（60インチ〜65インチ用） DCV-F6065【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 19分に出品され03月08日 22時 19分に終了予定です。即決価格は7,502円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 サンワサプライ テレビ用防塵カバー（60インチ〜65インチ用） DCV-F6065 【ジャンル・特徴】 優れた制電効果をもつ、帝人フロンティア製「ラピア」を使用 [ DCV-F6065 ]