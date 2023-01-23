『Kenko 双眼鏡 コンサート用 ウルトラビューH 8×21DH FMC ダハプリズム式 8倍 21口径 コンパクト フルマルチコーティング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 51分に出品され03月28日 18時 51分に終了予定です。即決価格は7,502円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 双眼鏡 コンサート用 ウルトラビューH 8×21DH FMC ダハプリズム式 8倍 21口径 コンパクト フルマルチコーティング レッド
【ブランド】
ケンコー(Kenko)
【商品説明】
・アイレリーフ：11.0mm
・コンサート・観劇に最適な8倍双眼鏡
・倍率：8倍
・対物レンズ有効径：21mm
・小型・軽量モデル
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 13.40 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7502円
878 入札履歴
終了
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