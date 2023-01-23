『Kenko 双眼鏡 コンサート用 ウルトラビューH 8×21DH FMC ダハプリズム式 8倍 21口径 コンパクト フルマルチコーティング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 51分に出品され03月28日 18時 51分に終了予定です。即決価格は7,502円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 コンサート用 ウルトラビューH 8×21DH FMC ダハプリズム式 8倍 21口径 コンパクト フルマルチコーティング レッド



【ブランド】

ケンコー(Kenko)



【商品説明】

・アイレリーフ：11.0mm

・コンサート・観劇に最適な8倍双眼鏡

・倍率：8倍

・対物レンズ有効径：21mm

・小型・軽量モデル



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 13.40 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。