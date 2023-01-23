『セール紫_倍率交換なし_単品 Hazuki ハズキルーペ ラージ 1.32倍 クリアレンズ 紫【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 30分に出品され03月16日 08時 30分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セール紫_倍率交換なし_単品 Hazuki ハズキルーペ ラージ 1.32倍 クリアレンズ 紫
拡大倍率: 1.32倍/ 屈折率: 1.3Dpt
クリアレンズ (ブルーライト35%カット) UV紫外線99.99%カット
長い焦点距離(焦点距離:50~70cm)
レンズサイズ:大きなレンズ
耐荷重: 80kg / 重量: 22g
メガネ・コンタクトの上からも掛けられ、両手が自由に使えて便利な拡大鏡です。
様々なシーンでお使いできます。
・大きく見える: 生理光学を応用した高度なレンズ設計と高品質レンズにより歪みなく大きく見える。
・広い視野: 週刊誌2ページ大を明るくハッキリ拡大!
・衝撃に強い: 柔軟性に優れた柔らかフレーム採用!肌に優しくフィットし、片手も掛けられる。
選べるレンズ大きさ3タイプ
・ハズキラージ(大きなレンズ): レンズが大きく、つるが長い、ハズキルーペの定番モデル。
ワイドな視野で見やすく、メガネとの二重掛けにも。
・ハズキコンパクト(標準レンズ): スタイリッシュなデザインがお好みの方に。
レンズ幅が小さく、軽量。
衝撃にも強く、コンパクトサイズで持ち運びにも。
・ハズキクール(小さなレンズ): 大きく見える機能はそのままに、さ
EO G33 タイプ マグニファイア 立体刻印 レプリカ ブラック EXPS STSマウント 3.25倍 Magnifire ブースター スコープ (赤)
¥ 7497
G43 タイプ マグニファイア リアル 刻印 レプリカ ブラック EXPS G33 STSマウント 3倍 Magnifire ブースター スコープ G43 (赤)
¥ 7497
EO G33 タイプ マグニファイア 立体刻印 レプリカ ブラック EXPS STSマウント 3.25倍 Magnifire ブースター スコープ (ブラック)
¥ 7497
G43 タイプ マグニファイア リアル 刻印 レプリカ ブラック EXPS G33 STSマウント 3倍 Magnifire ブースター スコープ G43 (DE)
¥ 7497
Bushnell パワービュー CE 16×32 HSB131632
¥ 7497
MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040
¥ 7497
MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040
¥ 7497
MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040
¥ 7497
MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040
¥ 7497
MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040
¥ 7497
MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040
¥ 7497
OLYMPUS 双眼鏡 8x25 小型軽量 防水 パープル 8X25WP II PUR
¥ 7497
OLYMPUS 双眼鏡 8X21 DPC I
¥ 7497
Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH6×21 サーフ 14552-2
¥ 7496
Nikon 双眼鏡 アキュロンT02 8x21 ダハプリズム式 8倍21口径 ホワイト ACULON ACT028X21WH
¥ 7496
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナHシリーズ アリーナH8×21WP ピンク 13503-5
¥ 7495
ケンコー 双眼鏡 LOGOS 8×21DH 倍率8倍 対物レンズ径21mm 2軸折りたたみ式 生活防水 170g軽量設計 ネックストラップ付
¥ 7493
KANIH100 Handle holder ハンドルホルダー 100mm幅用
¥ 7492
落札価格7501円
655 入札履歴
終了
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