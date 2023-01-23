セール紫_倍率交換なし_単品 Hazuki ハズキルーペ ラージ 1.32倍 クリアレンズ 紫【2025年の人気アイテム】

商品情報

セール紫_倍率交換なし_単品 Hazuki ハズキルーペ ラージ 1.32倍 クリアレンズ 紫



拡大倍率: 1.32倍/ 屈折率: 1.3Dpt



クリアレンズ (ブルーライト35%カット) UV紫外線99.99%カット



長い焦点距離(焦点距離:50~70cm)



レンズサイズ:大きなレンズ



耐荷重: 80kg / 重量: 22g



メガネ・コンタクトの上からも掛けられ、両手が自由に使えて便利な拡大鏡です。



様々なシーンでお使いできます。



・大きく見える: 生理光学を応用した高度なレンズ設計と高品質レンズにより歪みなく大きく見える。



・広い視野: 週刊誌2ページ大を明るくハッキリ拡大!

・衝撃に強い: 柔軟性に優れた柔らかフレーム採用!肌に優しくフィットし、片手も掛けられる。



選べるレンズ大きさ3タイプ

・ハズキラージ(大きなレンズ): レンズが大きく、つるが長い、ハズキルーペの定番モデル。



ワイドな視野で見やすく、メガネとの二重掛けにも。



・ハズキコンパクト(標準レンズ): スタイリッシュなデザインがお好みの方に。



レンズ幅が小さく、軽量。



衝撃にも強く、コンパクトサイズで持ち運びにも。



・ハズキクール(小さなレンズ): 大きく見える機能はそのままに、さ