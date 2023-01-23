『NUX MIGHTY PLUG MP-2 多機能 ヘッドホンアンプ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 49分に出品され03月25日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NUX MIGHTY PLUG MP-2 多機能 ヘッドホンアンプ



【商品説明】

・ニューエックス マイティプラグ モデリングヘッドフォンアンプ

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 12.80 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。