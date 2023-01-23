『造花 36cmバンブー 笹の造花 スタンド DE1302L バンブースタンド フェイクグリーン 七夕 スタンド 笹 バンブー 自立【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 12時 53分に出品され03月31日 12時 53分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 花束、アレンジメント

【商品名】

36cmバンブー 笹の造花 スタンド DE1302L バンブースタンド 造花 フェイクグリーン 七夕 スタンド 笹 バンブー 自立



【商品説明】

・14.2 x 14.2 x 8.3 inches (36 x 36 x 21 cm); Assembly required. Compatible with: BT0120， BT0121S. Made of natural materials



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。