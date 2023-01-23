『Roland ローランド ステレオモニターヘッドホン RH-200 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 23時 15分に出品され03月21日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Roland ローランド ステレオモニターヘッドホン RH-200 ブラック
【商品説明】
・ケーブル:カール・コード、プラグ ステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)
・ドライバー:φ40mm
・型式:密閉ダイナミック型
・感度:100dB、再生周波数特性:20~20，000Hz、最大許容入力:1，600mW at 1kHz、インピーダンス:65Ω
・質量 200g(コード、プラグ含まず)
【サイズ】
高さ : 10.10 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 28.30 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7501円
557 入札履歴
終了
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