『ビジネスバッグ メンズ ビジネスバック ブリーフケース 就活バッグ カバン 大容量 リクルートバッグ 2way 50代 40代【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 12時 35分に出品され04月20日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 牛革を使用しがおしゃれなメンズ トートバッグ。A4、B4サイズのPCも入る大きめのマチで小物が沢山入る大容量



牛革(こちらの商品は天然の床革(牛)を使用しているため、一点一点の風合いやシワ感、

色の染まり具合などが画面上と異なる場合がございます。予めご了承下さい。)



カラー:ブラック｜ブルー｜キャメル｜ダークブラウン｜グリーン

サイズ:高さ 34cm ｜ 幅 40cm ｜マチ 14cm

素材:牛革(レザー)

カテゴリ ファッション

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