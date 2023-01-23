『ビジネスバッグ メンズ ビジネスバック ブリーフケース 就活バッグ カバン 大容量 リクルートバッグ 2way 50代 40代【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 12時 35分に出品され04月20日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
牛革を使用しがおしゃれなメンズ トートバッグ。A4、B4サイズのPCも入る大きめのマチで小物が沢山入る大容量
牛革(こちらの商品は天然の床革(牛)を使用しているため、一点一点の風合いやシワ感、
色の染まり具合などが画面上と異なる場合がございます。予めご了承下さい。)
カラー:ブラック｜ブルー｜キャメル｜ダークブラウン｜グリーン
サイズ:高さ 34cm ｜ 幅 40cm ｜マチ 14cm
素材:牛革(レザー)
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落札価格7501円
905 入札履歴
終了
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