『タカキュー シルク100％ パネル柄 ナロータイ 7.0cm幅 ネクタイ 110304913506223 パープル 全長143センチ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 04時 41分に出品され04月17日 04時 41分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカキュー シルク100％ パネル柄 ナロータイ 7.0cm幅 ネクタイ 110304913506223 パープル 全長143センチ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 8.10 cm
奥行 : 35.50 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7501円
448 入札履歴
終了
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