『タカキュー シルク100％ パネル柄 ナロータイ 7.0cm幅 ネクタイ 110304913506223 パープル 全長143センチ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 04時 41分に出品され04月17日 04時 41分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

タカキュー シルク100％ パネル柄 ナロータイ 7.0cm幅 ネクタイ 110304913506223 パープル 全長143センチ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 35.50 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ネクタイ タグ タカキュー

シルク100％

パネル柄

ナロータイ

7.0cm幅

ネクタイ

110304913506223

パープル

全長143センチ